رولا الطبش جارودي: نثق بحكمة الحريري وكل الاصلاحات ستصب لمصلحة المواطن

رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي​ ان "الحكومة ليس من مصلحتها العمل بأي مجال يخالف ما يصب بمصلحة البلد"، مؤكدة ان "المحاسبة ستكون دورية، و​مجلس النواب​ على استعداد كامل للقيام بعمله وسيراقب الحكومة ويحارب الفساد".

وأشارت في حديث تلفزيوني إلى انه "نحن أمام استحقاقات دولية، والمطلوب منا اصلاحات كي يستطيع ​المجتمع الدولي​ التقدم بمشارعيه للبنان"، مشددة على ان "كل المشاريع والاصلاحات ستصب لمصلحة المواطن وكما وعد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لن يكون هناك ما يوجع المواطن قبل تأمين الخدمات".

وأوضحت ان "سرعة صياغة ​البيان الوزاري​ عامل إيجابي ويعول عليه على التعاون الحكومي بالعمل والفعل". وأضافت "نثق بحكمة الحريري بادارة البلد ورأينا زيارته الأخيرة إلى دبي وهذا دليل على العمل الذي يقوم به للنهوض بالبلد".

وعن ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، قالت جارودي: "البلد اليوم متفكك وليس بلد المؤسسات الذي لطالما حلم به رفيق الحريري لكن اليوم نقول لكل من قتل رفيق الحريري ومن حاول قتل هذا الحلم انه لن يستطيع فعل ذلك، لأن لبنا سيبقى لبنان العيش المشترك".

ومن جهة أخرى، اعتبرت جارودي ان "الزيارات الدولية للبنان دليل على أن لبنان لا يزال يستقطب الدول وهي لدعم لبنان في جزء منها".