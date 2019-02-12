أمن الدولة توقف سوريين اثنين بجرم الإنتماء الى جماعة إرهابية

أوقفت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​ في منطقتي الجنوب والنبطية بناء لإشارة القضاء المختصّ، السورييّن (هاني.ج) و (عبد الرحمن.ح)، بجرم الإنتماء الى جماعة إرهابية. وقد إعترف الإثنان بإنتمائهما الى ​جبهة النصرة​ وقتالهما سابقاً في صفوفها على ​الأراضي السورية​، ومشاركة أحدهما في عمليات قتل وخطف واغتيال ونقل أسلحة لصالحها هناك. أودع الموقوفان جانب ​النيابة العامة​ العسكريّة بناءً لإشارتها.

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