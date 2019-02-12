ذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، أن 70 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيبوا في قصف جديد لقوات ​التحالف الدولي​ على مخيم للمدنيين في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي بسوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 70 مدنيا على الأقل في قصف لطيران التحالف على مخيم للمدنيين بدير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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