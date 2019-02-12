خارجية روسيا:ليس لدى موسكو ما يمنعها من التصديق بأن برنامج الفضاء الإيراني سلمي

أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في ​وزارة الخارجية الروسية​، فلاديمير يرماكوف، بأنه ليس لدى بلاده أي سبب لعدم التصديق بأن برنامج الفضاء ال​إيران​ي سلمي.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، انه على عكس ​الولايات المتحدة​، من جانب ​طهران​ لا توجد خطوات لوضع أسلحة في الفضاء.

وتعليقا على تصريحات غربية حول عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية من قبل إيران، قال يرماكوف: "فيما يتعلق بالضمانات" الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامج الفضاء الإيراني"، يمكنك طرح سؤال مقابل: على أي أساس يمكن أن نطالب بمثل هذه الضمانات؟ يجب أن تكون الشروط واحدة لجميع الدول، كل الدول لها الحق في أنشطة فضائية سلمية. "ليس لدينا أي سبب لعدم تصديق تصريحات طهران بأن برنامجها الفضائي يسعى وراء أهداف سلمية ".