وزير الدفاع الأميركي بالوكالة يصل الى بغداد في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إلى العاصمة العراقية ​بغداد​ في زيارة مفاجئة ترمي إلى لقاء مسؤولين عراقيين لبحث مسألة تواجد القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب من سوريا.

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