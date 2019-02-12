خارجية أميركا: بومبيو بحث مع رئيس وزراء هنغاريا التصدي للنفوذ الروسي بأوروبا

أعلنت ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن "وزيرها ​مايك بومبيو​ بحث مع رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​ التصدي للنفوذ الروسي في ​أوروبا​".

وأشارت ​الخارجية الأميركية​ في بيان لها عقب اجتماع في بودابست أن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك الجهود الأميركية المستمرة لتحسين العلاقات مع ​هنغاريا​ في مجال ​الأمن​ والتصدي للنفوذ الروسي وتقوية ​حلف شمال الأطلسي​".

وناقش الجانبان "الاستقرار الإقليمي وتنويع الطاقة، حيث تحاول ​الولايات المتحدة​ جعل أوروبا تخفض اعتمادها على ​الغاز​ الروسي".