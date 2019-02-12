خارجية أميركا: بومبيو بحث مع رئيس وزراء هنغاريا التصدي للنفوذ الروسي بأوروبا

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن "وزيرها مايك بومبيو بحث مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان التصدي للنفوذ الروسي في أوروبا".
وأشارت الخارجية الأميركية في بيان لها عقب اجتماع في بودابست أن "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك الجهود الأميركية المستمرة لتحسين العلاقات مع هنغاريا في مجال الأمن والتصدي للنفوذ الروسي وتقوية حلف شمال الأطلسي".
وناقش الجانبان "الاستقرار الإقليمي وتنويع الطاقة، حيث تحاول الولايات المتحدة جعل أوروبا تخفض اعتمادها على الغاز الروسي".
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