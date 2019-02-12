ضبط 2 كيلو "بانجو" بحوزة عاطل بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث أسوان، عاطل وبحوزته 2 كيلو جرام من نبات "البانجو" المخدر، وبندقية خرطوش.

وتلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادفو بضبط "عماد .ح" 25 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز ادفو، والسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، وبحوزته بندقية خرطوش، و2 كيلو جرام "بانجو"، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة.

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