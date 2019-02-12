الحوثيون يشيدون بانسحاب المغرب رسميا من التحالف الذي تقوده السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

عبر رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز صالح بن حبتور عن تقديره "للقرار الرشيد الذي اتخذته القيادة المغربية بالانسحاب رسميا من تحالف العدوان السعودي الإماراتي على الجمهورية اليمنية".

ووفقا لوكالة "سبأ"، في صنعاء، فقد نوه بن حبتور في برقية بعثها لنظيره المغربي سعد الدين العثماني "بأهمية هذا القرار وانعكاساته الطيبة على العلاقات الأخوية اليمنية المغربية وما حمله من تأكيد على عبثية العدوان الذي استباح الدماء وسيادة الأرض اليمنية".

وطالب بن حبتور بأن "تضطلع الحكومة المغربية، بعد قرارها المسؤول، بدور ايجابي، والعمل من موقعها الإقليمي والدولي في مساندة الجهود المبذولة لوقف العدوان وإحلال السلام للشعب اليمني".

كانت تقارير إخبارية أفادت مؤخرا بأن المغرب انسحب من المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، دون أن تصدر المملكة المغربية بيانا رسميا بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال مؤخرا في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن "الرباط غيرت موقفها من المشاركة في الحرب في اليمن إلى دور الوسيط الذي يحاول التقريب بين وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي".

كما أشار في المقابلة إلى أن بلاده لم تشارك في المناورات العسكرية الأخيرة التي شاركت فيها دول الخليج، ولم تشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول التحالف، موضحا أن إعادة تقييم المشاركة المغربية في التحالف كانت بناء على التطورات والوقائع والمستجدات.