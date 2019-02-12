وفد "نقل الكهرباء" يتوجه إلى السودان لتحديد موعد تشغيل "الربط بين البلدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وفدًا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء غادر القاهرة منذ يومين متوجها إلى دولة السودان الشقيق؛ لتحديد موعد التشغيل التجريبي للربط الكهربائي بين البلدين بعد انتهاء الشركة الهندية من تنفيذ أكثر من ٩٠٪ منه.

وأوضح المصدر، لمصراوي، الثلاثاء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع يوميا مع المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء آخر التطورات أولا بأول؛ بهدف بدء المرحلة الأولى من الربط مع السودان، والاستعداد لتحديد موعد المرحلة الثانية من الربط بين البلدين.

في سياق متصل قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه من المرتقب بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان أول مارس المقبل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تشغيل الخط ستكون بقدرة ٥٠ ميجا وات فقط.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن قدرة الخط يجرى تقسيمها على جزأين بواقع 150 ميجا وات لكل جزء، نظرًا لعدم قدرة استيعاب محطات المحولات بالسودان على استيعاب هذه القدرات مرة واحدة، موضحًا تشغيل الجزء الثاني من خط الربط بقدرة 100 ميجا وات بداية العام الجديد.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال الحفر الخاصة بالمشروع والذي يعد نقطة انطلاق تحول مصر لمركز إقليمي، وتتمكن من خلاله من الربط مع إفريقيا بالكامل.