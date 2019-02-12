العصار يستقبل مستثمرين إماراتيين لبحث التعاون في ملف المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المستثمر بدر بن فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية، وعبدالله بدر الهلالي، المدير التنفيذي لمجموعة الإمارات للصناعات التحويلية، ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية، وممثل مصرف أبوظبي الاسلامي، وأحمد سالم الحميري، نائب رئيس قطاع المصرفية الخاصة؛ لمناقشة مقترح إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية بديوان عام الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يأتي اللقاء، في إطار اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها والمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين؛ طبقًا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ومنها تكنولوجيا تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الطبية.

وأعرب بدر بن فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية عن رغبته في التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تكوين شراكة لإنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية باستخدام أحدث المعدات التي جرى تصنيعها في إحدى الشركات البولنديه بتكنولوجيا ألمانية وعلى أحدث النظم البيئية المتوافقة للمعايير الأوروبية والعالمية، لافتًا إلى أن المجموعة تعد من أكبر الشركات على مستوى الخليج العربي، وتمتلك مصنع لتدوير النفايات الطبية الخطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولها خبرة كبيرة في هذا المجال معربًا عن تطلعة لنجاح التعاون مع الإنتاج الحربي لإقامة هذا المصنع لما تتميز به من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة على أعلى مستوى وخبرات كبيرة في مجال تدوير المخلفات.

فيما أعرب ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية عن تطلعه للتعاون في العديد من المجالات بالمشاركة مع وحدات الإنتاج الحربي، مؤكدا أن هذا اللقاء يكون بداية للتعاون المثمر وجسر تواصل بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة مجالات التعاون المخططة وإعداد مسودة مذكرة تفاهم لإقامة مصنع للتخلص من النفايات الطبية.