مباحثات بين فنلندا وروسيا بشأن قضايا الأمن الإقليمي والرقابة على التسلح

وزارة الخارجية الفنلندية

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الثلاثاء، على أن وزير خارجيتها تيمو سوينى سيبحث مع نظيره الروسي سيرجى لافروف الوضع في مجلس أوروبا وقضايا الأمن الإقليمي والرقابة على التسلح.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الخارجية الفلندية قولها -

في بيان أصدرته - "إنه من المقرر أن يزور الوزير تيمو سويني موسكو، وسيلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال الساعات المقبلة".وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تتضمنالموضوعات الخاصة بالاجتماع أحداثا أمنية إقليمية في شمال أوروبا، والوضع في أوكرانيا، وقضايا الساعة للحد من التسلح ومجلس أوروبا، حيث تترأس فنلندا حاليا اللجنة الوزارية في المجلس".ومن المتوقع أن يناقش الوزيران أيضا القضايا الثنائية بين فنلندا وروسيا والتعاون الإقليمي في مجلس القطب الشمالي، فضلا عن لقاء ممثلي المنظمات العامة.