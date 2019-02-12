الشيوخ الأمريكي: اتفاق مبدئي لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات:

توصل مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين إلى اتفاق مبدئي، لتجنب إغلاق حكومي جديد نهاية الأسبوع، يتضمن تمويلًا لبناء جدار عند الحدود الجنوبية، وفق ما أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ.

قال السناتور ريتشارد شيلبي، أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين للصحفيين - وفقًا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء - "توصلنا إلى اتفاق بيننا، من حيث المبدأ،

حول الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى".قال مساعدون لأعضاء في مجلس النواب "إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1.375 مليار دولار، لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يطالب بمبلغ 5.7 مليار دولار، من أجل مشروعه".يسمح الرقم الذي تم الاتفاق عليه بتمويل بناء 55 ميلًا (89 كيلومترًا) من الجدار في منطقة ريو جراندي فالي في جنوب تكساس، وفق المساعدين.. لكن لا يزال أمام هذا الاتفاق الحصول على موافقة البيت الأبيض.أدت تلك القضية إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة"، استمر أكثر من شهر، وانتهى في 25 يناير الماضي، عندما وقَّع ترامب قانونًا يعطي المشرعين ثلاثة أسابيع، للتوصل إلى اتفاق، أو مواجهة الشلل الحكومي مجددًا.