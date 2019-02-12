حدث في مثل هذا اليوم February 12, 2019

أحداث سياسية وعامة

881 - البابا يوحنا الثامن يتوج ملك إيطاليا تشارلز البدين: الإمبراطور الروماني المقدس.

1502 -فاسكو دا غاما يبحر من لشبونة، البرتغال، في رحلته الثانية إلى الهند.

1541 - بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.

1934 - بدء الحرب الأهلية في النمسا.

1941 - القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.

1963 - الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.

2002 - بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

2009 - تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.

2017 - الجمعية الاتحادية في ألمانيا، تنتخب وزير الخارجية السابق، فرانك فالتر شتاينماير، رئيساً للبلاد.

مواليد

1768 - الإمبراطور فرانسيس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1804 - هنريش لنز، عالم فيزياء ألماني.

1809 - أبراهام لينكون، رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.

1876 - ثوبتين غياتسو، الدالاي لاما الثالث عشر.

1905 - ماري منيب، ممثلة مصرية.

1918 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1926 - عمر الحريري، ممثل مصري.

1938 - آمال فريد، ممثلة مصرية.

1981 - ساندي علي، ممثلة تونسية تعمل في مصر.

1992 - أرنو سوكيه، لاعب كرة قدم فرنسي.

2000 - جنا حج عمر، سياسي ودبلوماسي في لبنان

وفيات

1804 - إيمانويل كانت، فيلسوف ألماني.

1942 - إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.

1959 - جورج أبيض، فنان مصري من أصل لبناني.

1963 - الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر.

1975 - عبد اللطيف الكويتي، مغني كويتي.

1968 - حسين القديحي، فقيه ومحدث وشاعر وكاتب سعودي.

2008 - عماد مغنية، قيادي في حزب الله.

2011 - صالح الراجحي، رجل أعمال سعودي.

2013 - الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

2014 - سيد سيزر، ممثل كوميدي وكاتب وموسيقي أمريكي.