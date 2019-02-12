كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية بتكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات المحلية الاثنين على 5 قتلى في بناية سكنية في مقاطعة بولك، إلى الشمال من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر مكتب شريف مقاطعة بولك الليلة الماضية إن "رجال الشرطة وصولوا إلى المنزل أمس الاثنين عقب تلقي اتصال هاتفي حول جريمة محتملة".

ولدى وصولهم عثر رجال الشرطة على 5 قتلى مصابين بأعيرة نارية.

وتجري السلطات تحقيقاً حول الحادث للكشف عن ملابساته غير المعلومة حتى الآن.