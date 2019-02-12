كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي في برلين يوجه رسالة إلى ألمانيا بشأن معاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر السفير الروسي لدى برلين، سيرجي نيتشايف، أن روسيا تريد أن تكون ألمانيا أكثر موضوعية في مسألة معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بعد أن أعربت برلين عن تضامنها مع مزاعم واشنطن حول انتهاكات موسكو المزعومة للمعاهدة.

وقال، "نيتشايف"، لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء: "لقد تحدثت القيادة الألمانية مرارًا وتكرارًا لصالح الحفاظ على النظام الحالي للاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و معاهدة ستارت الجديدة [معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية] ... ومع ذلك، فقد اتفقت برلين تمامًا مع مطالبة واشنطن بأن تحقق روسيا متطلبات الإنذار ولم تشكك في موقف الولايات المتحدة في حلف الناتو."

وأضاف، أن مثل هذا النهج، الذي يتجاهل الحقائق والحجج والمخاوف المبررة من روسيا، من غير المرجح أن يساعد في التوصل إلى حل وسط. لافتًا: "أود أن أدعو إلى مزيد من الموضوعية من جانب شركائنا الألمان".