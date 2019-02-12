كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 17 شخصا بحريق داخل فندق في نيودلهي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق شب في فندق "أربيت بالاس" في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء.
ووفقا لوسائل إعلام هندية فإن الحريق اندلع فجر اليوم، في الفندق المتكون من 3 طوابق، وقد تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء 34 شخصا.
وذكرت مصادر أمنية أن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الاختناق، وأن اثنين من النزلاء توفيا بعد قفزهما من النافذة هربا من النيران.
Video shows a person jumping from a window after a fire broke out at the Hotel Arpit Palace in New Delhi, India, on Tuesday morning. 17 people were killed in the tragedy. pic.twitter.com/IGCctXQ0c9
Video shows a person jumping from a window after a fire broke out at the Hotel Arpit Palace in New Delhi, India, on Tuesday morning. 17 people were killed in the tragedy. pic.twitter.com/IGCctXQ0c9— Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2019