كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات العراقية تعتقل شاعرا امتدح صدام حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، على اعتقال السلطات العراقية للشاعر الشعبي، صلاح الحرباوي، الذي امتدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وقال المصدر لـRT إن: "الحرباوي يجري التحقيق معه الآن في قسم مكافحة الإرهاب بمدينة الناصرية، ولا يعرف متى يتم إطلاق سراحه أو إصدار أي حكم به".

يذكر أنه لا يوجد أي سند في القانون العراقي يعاقب على مدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، رغم وجود قانون يحظر حزب البعث الذي كان يتزعمه.

وانتقد الحرباوي في قصيدته التي نظمها بـ" الشعر الشعبي" السياسيين في بلاده، وخاصة ما حدث خلال زيارة ترامب الأخيرة إلى العراق والتي لم تبلغ الحكومة العراقية عنها مبكرا.

وقال: "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك (تدق) من تمر بالغيم طيارة.. وهسة (حاليا) تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (ضيفه)".

وتابع بالقول: "يا بو عدي (صدام) أكرهك بس أحبك حيل (جدا) چي (لأنه) تطب عالعايل لداره"، مقارنا بين الوضع العراقي السابق والحالي، فيما رأى البعض أن القصيدة تعطي دلالة على حالة الفقر والفساد التي تغرق فيها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر أمر باعتقال الشاعر قبل أكثر من 10 أيام وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يلقي القصيدة.