اللد: منع هدم منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدر المحامي قيس يوسف ناصر أمرا قضائيا يمنع "دائرة الأراضي" من هدم وإخلاء منزل المواطن شاهر أبو عليان من مدينة اللد، بعد معركة قضائية طويلة في محكمة الصلح والمركزية والمحكمة العليا، وقبل يوم واحد من موعد تنفيذ أمر الهدم، والذي حضرت "دائرة الأراضي" لتنفيذه صباح أمس، الإثنين.

ومرت العائلة في الأيام الأخيرة في حالة من الخوف والقلق تحسبا لتنفيذ الهدم، حتى استصدر المحامي ناصر بعد جهود قضائية مضنية أول من أمس، الأحد، قرارا من المحكمة المركزية يعلق الهدم إلى حين أن تبت المحكمة المركزية بشكل نهائي في القضية. المحامي قيس يوسف ناصر

وصدر قرار التجميد بعد أن بيّن المحامي ناصر للمحكمة الظروف الشخصية القاسية للعائلة، وأن تنفيذ الهدم يعني تهجير عائلة بكاملها إلى الشارع حيث لا تملك العائلة أي سكن بديل. كما أثبت أن قرار "دائرة الأراضي" هدم المنزل وعدم تنظيم ملكية صاحب المنزل على الأرض يستند إلى معلومات ومقاييس خاطئة وغير قانونية.

وناشد صاحب المنزل، شاهر أبو عليان، كل الجهات الشعبية والرسمية في اللد وقطريا ومنهم أعضاء بلدية اللد العرب والنواب العرب مساعدته عاجلا أمام المسؤولين في "دائرة الأراضي" من أجل تنظيم ملكيته للأرض وإلغاء أمر الهدم والإخلاء كليا.