محمد صلاح غاضب بسبب جماهير الأهلي والزمالك!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، عن غضبه وانتقاده للحرب الكلامية الدائرة بين جماهير الأهلي والزمالك، خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر، ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت".

وتابع مستنكرًا "هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

وكانت الأجواء قد توترت مؤخرًا بشكل متصاعد، بين جماهير الأهلي والزمالك، على خلفية الجدل التحكيمي والمنافسة القوية في الدوري الممتاز.