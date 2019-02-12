يوفنتوس يقترب من تجديد عقد نجمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي بات على أعتاب تجديد عقد نجمه خلال الأيام القليلة القادمة، الذي يعد من أهداف تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن المدافع دانيلي روجاني، اتفق مع يوفنتوس على كل ما يخص تجديد عقده، وهو ما أكده فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز قبل مواجهة ساسولو بالكالتشيو.

وأشار إلى أن عقد روجاني المنتظر، سيمتد حتى صيف 2023، وسيحصل بموجبه على 3 ملايين يورو سنويًا، وهو ضعف ما يحصل عليه حاليًا (1.5 مليون يورو).

وكان روجاني أحد أهداف تشيلسي الإنجليزي، الذي سعى لضمه خلال الميركاتو الأخير.

ولعب روجاني بشكل منتظم مؤخرًا في ظل غياب الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني، للإصابة، وقدم مستوى جيد.