باقة الغربية: العثور على جثة شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة شاب في العشرينيات من عمره من منطقة الضفة الغربية في أحد المخازن القريبة من مفرق الشبرة في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.
واستدعيت طواقم الشرطة والإسعاف إلى المكان، وحاول الطاقم الطبي إنعاش الشاب إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل وتم إقرار وفاته على الفور.
وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، وعلى ما يبدو فإن الشاب توفي في ظروف تراجيدية.
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