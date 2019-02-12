انت الان تتابع تفاصيل خبر غوتيريش يجدّد عرضه التوسط لإنهاء الأزمة في فنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:49 صباحاً - جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عرضه للتوسط بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ورئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه "رئيساً مؤقتاً"؛ لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد.

وأكد غوتيريش، خلال لقائه وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، أمس الاثنين، في نيويورك بطلب من كراكاس، أن الأمم المتحدة جاهزة للتوسط لإنهاء الأزمة من خلال إجراء مفاوضات سياسية جادّة، لمنع الوصول إلى العنف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك: إن "الأمين العام جدد عرضه تقديم المساعدة للطرفين، وذلك من أجل إجراء محادثات جادّة للمساعدة في إخراج البلاد من المواجهة الحالية؛ لفائدة الشعب الفنزويلي".

وتشهد فنزويلا أزمة منذ 23 يناير الماضي، حين أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وحصل على دعم القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

وتزايدت الضغوط على مادورو عندما أعلنت دول أوروبية عدة الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد انقضاء المهلة التي منحتها تلك الدول لمادورو لإجراء انتخابات جديدة.

وتعاني فنزويلا نقصاً حاداً في السلع الأساسية مثل الدواء والغذاء، وارتفاعاً في معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى تضاعف الأسعار بمعدل كل 19 يوماً.