شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يطلق أكبر مناورات عسكرية في تاريخ فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد، التي تشهد حاليا أزمة سياسية حادة بعد التشكيك في الانتخابات التي أبقته في الحكم لولاية ثانية.

ونشر مادورو، صورا ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، يظهر فيها بأحد معسكرات الجيش التي احتشد فيها آلاف الجنود والمركبات العسكرية.

وفي الفيديو ظهر مادورو وهو يشرف على المناورات التي شاركت فيها قطع مدرعة ودبابات، ورصدت لقطات أخرى الرئيس الفنزويلي وهو يتفحص عددا من الأسلحة، من بينها صاروخ مضاد للدروع حمله على كتفه.

وكان مسرح المناورات في منطقة غابات بولاية ميراندا القريبة من العاصمة كاراكاس.

وأعلن الجيش الفنزويلي في وقت سابق أنه شرع في إجراء مناورات من أجل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".