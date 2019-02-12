السعودية تصدر بيانا بشأن وفاة أمير مكة

الخليج 365/ بغدادنفت السلطات السعودية ، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي خالد الفيصل.

أكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، "عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة... الأمير خالد".

واضاف الدوسري أن "الأمير الفيصل يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي ليباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين".



ويأتي هذا البيان تعليقا على تقارير عدة نشرت على صفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة.