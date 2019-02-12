وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلى بغداد ،الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأمريكية هناك.

وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران.



وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.