الان تتابع من جديد.. تركيا تأمر باعتقال 1112 شخصًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية يوم الثلاثاء أن تركيا أمرت باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وأضافت أن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.