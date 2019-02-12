الان تتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يغادر صنعاء متوجها إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة اليمنية صنعاء، متوجهًا إلى الرياض، دون تحقيق نتائج خلال محادثاته من قادة ميليشيا الحوثي.

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