شكرا لقرائتكم جديد اللاعب البحريني.. مستندات قانونية لاسترداد العريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل اللاعب البحريني، حكيم العريبي ،إلى مدينة ملبورن الأسترالية قادماً من بانكوك الثلاثاء، بعد أن أفرجت عنه السلطات التايلاندية.

في حين قدم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى السفير الأسترالي لدى البحرين، رضوان جدوت، الاثنين مذكرة تتضمن المستندات القانونية المطلوبة لاسترداد المحكوم عليه "حكيم العريبي".

ومن بين تلك المستندات الحكم الصادر وأمر القبض الدولي الصادر بحق اللاعب بموجب المواد 418 و422 و425 من قانون الإجراءات الجنائية في البحرين.

وألقي القبض على لاعب الكرة في مطار بانكوك في نوفمبر الماضي أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

يذكر أن #العريبي وهو لاعب كرة قدم بحريني، سافر إلى أستراليا أثناء خضوعه للمحاكمة في البحرين.

وكانت التحقيقات البحرينية قد أثبتت مشاركته في حرق أحد مراكز الشرطة في مارس عام 2012، وقد صدرت بحقه عدة أحكام من بينها أمر اعتقال دولي.

وكان "العريبي" (25 عاماً) فر عام 2014، إلى قطر ثم إيران ومنها إلى عدة دول، قبل أن يتقدم بطلب لجوء سياسي في أستراليا.