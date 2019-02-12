جرح 12 شخصًا في تصادم عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس

اسماء السيد - نانتير: جرح 12 شخصًا، أحدهم جروحه خطيرة، في تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي جنوب غرب باريس مساء الإثنين، وفقًا لجهاز الإطفاء.

لم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع بين العربتين في إيسي-لي-مولينو بعيد الساعة التاسعة مساء (20:00 ت غ)" بحسب ما أكد متحدث باسم شركة النقل في باريس آر.إيه.تي.بي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن "العربتين اصطدمتا، وكان على متنيهما ركاب. يبدو أن العربة الأمامية كانت متوقفة، وارتطمت بها العربة الأخرى من الجهة الخلفية"، مما تسبب في خروج الترام الأمامي عن مساره.

بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، قال متحدث باسم جهاز الإطفاء إن أحد المصابين في حالة حرجة، فيما 11 آخرين أصيبوا بجروح أقل خطورة. يشار إلى أن الحوادث نادرة جدًا على خط الترام المزدحم في ضواحي باريس، والذي افتتح قبل عقدين.

