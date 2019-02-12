17 قتيلًا في حريق في فندق في نيودلهي

اسماء السيد - نيودلهي: قضى 17 شخصًا على الأقل في حريق في فندق في نيودلهي قبيل فجر الثلاثاء في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

اندلع الحريق في فندق "آربيت بالاس"، الذي يقع في جزء مزدحم وسط نيودلهي. وأظهرت لقطات تصاعد النيران في الطبقة العليا للفندق.

قال المسؤول في إدارة الإطفاء سونيل تشودري لوكالة فرانس برس "تأكدنا من إدارات المستشفيات أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلًا بينهم طفل". وذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأة والطفل قضيا عندما حاولا القفز من إحدى النوافذ.

وأكد مدير الإطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا لفرانس برس السيطرة على الحريق، وإنقاذ 35 شخصًا، في عملية استمرت بضع ساعات.

وقال مسؤول آخر في جهاز الإطفاء للصحافيين "أرضية الممرات كانت خشبية، ولذا لم يتمكن الناس من إخلاء الفندق عبرها".أظهرت لقطات دخانًا كثيفًا وألسنة النيران تتصاعد من الطبقة الأخيرة للفندق المكونة من أربع طبقات.

بدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق. وتمت السيطرة على الحريق في الساعات الأولى من الصباح بمساعدة 25 عربة إطفاء على الأقل، فيما أتت النيران على الطبقة العلوية. يذكر أن الحرائق أمر شائع في الهند بسبب ضعف معايير السلامة وعدم التقيد بالقوانين.

تتكرر الحرائق بشكل خاص في بومباي، العاصمة المالية للهند، حيث يقيم ملايين الأشخاص في أماكن مكتظة ومتهالكة بسبب ارتفاع الإيجارات.

ففي ديسمبر الماضي قتل ستة أشخاص عندما اندلع حريق في مستشفى في بومباي. وفي عام 2017 قضى 14 شخصًا أيضًا في بومباي عندما شب حريق في أحد المطاعم الشهيرة.

