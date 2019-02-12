أسعار النفط تهبط بفعل بطء التقدم في مباحثات التجارة

هبطت أسعار النفط الاثنين، حيث ألقت المخاوف التي تحيط باستئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الدعم الذي تلقاه الخام من جهود كبح المعروض التي تقودها أوبك.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، لتبلغ في التسوية 61.51 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا،أو ما يعادل 0.59 بالمئة، لتبلغ في التسوية 52.41 دولار للبرميل.
واستؤنفت المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل إجراء مباحثات رفيعة المستوى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
غير أن بكين عبرت عن غضبها من إبحار سفينتين حربيتين أميركيتين الاثنين قرب جزر تدّعي الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، في وقت يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنتهي في أول مارس عندما ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار،إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الأمر الذي خيم بظلاله القاتمة على آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بسرعة.
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