التايمز: روسيا تعيد 27 يتيماً من أشبال الخلافة إلى البلاد

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال بعنوان "​روسيا​ تعيد 27 يتيماً من أشبال الخلافة إلى البلاد"، إلى ان "مجموعة من 27 طفلاً لعناصر من ​تنظيم داعش​ تم نقلهم إلى روسيا على طائرات حكومية".

وأضافت أن "الأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى ثلاثة عشر عاماً كانوا يعيشون مع أمهاتهم في سجن في ​بغداد​، ويقال إنهم يعيشون حالة من الصدمة جراء الظروف التي عاشوها في ظل الحرب الدائرة هناك، كما أن الكثيرين منهم فقدوا آباءهم جراء القتال".

ووصل الأطفال إلى مطار زوكفزكس الأحد بعد شهور من المفاوضات أدت لإطلاق سراحهم وتم نقلهم إلى ​المستشفيات​ إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، بحسب كاتب المقال.

ولفتت إلى انه "سيتم تسليم هؤلاء الأطفال لأقاربهم أو ستتبناهم عائلات تم اختيارها مسبقاً، مضيفاً أن الكثير من هؤلاء الأطفال يعتقد أنهم من شمال كاكوس في جنوبي روسيا حيث يعتقد أن 4500 شخص غادروها إلى ​سوريا​ و​العراق​ خلال السنوات الماضية". وأشارت إلى أن الرجال الذين غادروا روسيا للمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا والعراق اصطحبوا معهم زوجاتهم وأولادهم كما أن البعض من أطفالهم ولدوا في ظل حكم تنظيم الدولة.