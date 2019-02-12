غريفيث غادر العاصمة صنعاء متوجها إلى الرياض

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ العاصمة ​صنعاء​ متوجها إلى ​الرياض​ دون تحقيق نتائج خلال محادثاته من قادة ​حركة أنصار الله​ "​الحوثيين​".

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