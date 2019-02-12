AFP:التوصل الى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة

أفادت وكالة "AFP " بأن المشرعين الاميركيين توصلوا الى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد نهاية الأسبوع يتضمن تمويلا بقيمة 1.375 مليار ​دولار​ لبناء جدار عند الحدود الجنوبية.

وأوضح أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين السيناتور ريتشارد شالبي للصحافيين "توصلنا الى اتفاق بيننا من حيث المبدأ حول ​الأمن الداخلي​ وستة قوانين أخرى".

وقال مساعدون لأعضاء في ​مجلس النواب​ لفرانس برس إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1,375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع ​المكسيك​، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس ​دونالد ترامب​ الذي كان يطالب بمبلغ 5,7 مليار دولار من أجل مشروعه.