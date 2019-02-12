12 جريحا في تصادم عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس

جرح 12 شخصا أحدهم جروحه خطيرة في تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي جنوب غرب باريس مساء امس، ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع بين العربتين في إيسي-لي-مولينو.
وبعد الانتهاء من عملية الانقاذ قال متحدث باسم جهاز الإطفاء: "إن أحد المصابين في حالة حرجة، فيما أصيب 11 شخصا بجروح أقل خطورة".
يذكر أن الحوادث نادرة جدا على خط الترام المزدحم في ضواحي باريس والذي افتتح قبل عقدين.
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