عبدالله تمنى على وزير المال إيجاد الحلول المناسبة للمستشفيات الخاصة

أشار عضو كتلة "اللقاء الدميقراطي" النائب بلال عبدالله إلى انه "مع كل صعوبات ​الوضع المالي​ ،نثمن التفاتة وزير المالية ​علي حسن خليل​ تجاه ​المستشفيات الحكومية​ بدفع مستحقاتها، ونتمنى عليه بذل أقصى ما يمكن، من اجل إيجاد الحلول المناسبة للمستشفيات الخاصة، لكي تتمكن من الاستمرار في أداء مهمتها ورسالتها، والحفاظ على أطبائها وموظفيها وسداد ديونها للموردين".

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