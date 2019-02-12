أعلن عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب فادي سعد في حديث إذاعي أن "11 نائبا قواتيا سجلوا اسماءهم للكلام في جلسات الثقة"، مؤكدا أننا "سنعطي الثقة لأننا ممثلون في ​الحكومة​ ولكن سنقوم بدورنا الرقابي كأننا غير ممثلين فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر سعد: سنقوم بدورنا الرقابي كأننا غير ممثلين في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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