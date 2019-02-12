مشرعون أمريكيون يتوصلون لاتفاق مبدئي لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين قالوا أمس الاثنين، إنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول تمويل الحكومة قبيل حلول الموعد النهائي الذي يهدد بإغلاق جزئي ثان لمؤسسات الحكومة.

ويواجه المشرعون مهلة تنتهي في 15 فبراير لتمويل الحكومة والوفاء بمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي، فمن المرجح أن يتم إغلاق مؤسسات الحكومة جزئيًا مجددًا، مما يجبر مئات الآلاف من العمال الاتحاديين على العمل دون أجر أو أخذ إجازة من العمل.

وقال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للصحفيين إنهم توصلوا إلى اتفاق لكنهم رفضوا مناقشة التفاصيل.

وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي: "لقد توصلنا إلى اتفاق حول كل ذلك"، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن).

ووافق ترامب على تمويل الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع للسماح بإجراء المزيد من المفاوضات في أعقاب عدم إحراز أي تقدم يذكر خلال أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي انتهت في 25 يناير.​