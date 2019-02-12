مبعوث الأمم المتحدة يغادر صنعاء دون تحقيق نتائج مع الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (أ ش أ):

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيت العاصمة اليمنية صنعاء متوجهًا إلى الرياض دون تحقيق نتائج خلال محادثاته مع القادة الحوثيين.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان جريفيث قد أعرب، في وقت سابق، عن قلقه من صعوبة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مطاحن الغلال التي تحاصرها ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة غربي اليمن.. قائلا "إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد".

وأضاف أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر، لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرًا إلى أنها معرضة لـ"خطر التعفن".​