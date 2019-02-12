كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدارس للبنان في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية والثانوية للبنات بمنطقة يختل بمديرية المخا بالساحل الغربي اليمني بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها، في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم تعليم الفتيات ودعم قطاع التعليم في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي اليمني، حيث ستمكن المدرسة 650 طالبة من استمرار دراستهن.

وبهذه المناسبة أكد محمد محمد إبراهيم البعجري، شيخ منطقة يختل، أن الإمارات نفذت مشروعات خدمية وتنموية عديدة أسهمت في تطبيع الحياة وعودة الاستقرار إلى قرى يختل ومناطق الساحل الغربي بشكل عام، وأشاد بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في هذا الصدد، وأوضح أن "يختل" حظيت بمشاريع تنموية مختلفة من دولة الإمارات، ما جعلها تشهد نقلة نوعية عل صعيد توفير خدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والتعليم إلى جانب إنشاء مرسى للإنزال السمك.

وذكر عبده قايد ناجي، مدير مدرسة خديجة بنت خويلد، ان تنفيذ المشروع سيسهم في عودة المعلمين والمعلمات لأداء عملهم والطالبات لاستكمال دراستهن بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وأضاف ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن أنه تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتأثيث المدرسة في وقت قياسي بهدف إتاحة الفرصة لـ650 طالبة للعودة من أجل استئناف تعليمهن الأساسي والثانوي، مشيرا إلى أن المشروع اشتمل على تأهيل وتجهيز وتأثيث 14 فصلاً دراسياً مع ملحقاتها ومرافق حيوية إضافة إلى توفير إذاعة مدرسية ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.