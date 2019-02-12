شكرا لقرائتكم خبر عن محلي المهرة يناقش مع اليونيسف والأوتشا الأوضاع الإنسانية عقب كارثة لبان والان مع التفاصيل

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبد الله نيمر مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بمدينة المكلا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمحافظة عدن، الاثنين، مجمل الأوضاع الإنسانية بالمهرة عقب إعصار لبان الذي ضرب المحافظة منتصف أكتوبر الماضي وخلّف أضرارًا كبيرة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة يوسف بن محيسن، ونائبا مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي خميس رويشد والمهندس طارق الكندي، ومدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت المهندس زاهر بن خوار، ومسؤول الاتصال الخارجي بمنظمة اليونيسف علي قاسم، ومسؤولة قسم المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة فريدة المشجري، ومسؤول كتلة التغذية بالمنظمة الدكتور وائل الحاج، ومدير مكتب الأوتشا محور حضرموت نيازي بن سلمان.

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واستعرض الأمين العام للمجلس المحلي للمهرة الوضع الصعب الذي تمر به المحافظة، والمعاناة التي يعيشها المتضررون جراء الإعصار، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم العون والمساعدة للمحافظة لتجاوز آثار الكارثة.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب اليونيسف بالمكلا الدكتورة فوزية غرامة طبيعة التدخلات التي نفذتها المنظمة في المهرة منذ إعصار لبان إلى اليوم، والمشاريع المستقبلية في مختلف المجالات.

وقدم مدراء عموم المكاتب والمؤسسات بالمحافظة مقترحات وأفكار عن ماهية التدخلات والخطط والبرامج المستقبلية للعام الحالي. وكان الوفد قد استهل زيارته للمهرة بتفقد عدد من المشاريع التي نفذتها اليونيسف في مجالات المياه والصحة والتغذية وعدة مجمعات صحية، واطّلع أعضاء الوفد على سير حملة التحصين ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية الجاري تنفيذها بالمحافظة.