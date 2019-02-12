شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام سيئون يناقش مع مدير عام التعليم الوضع التربوي بالمديرية والان مع التفاصيل

التقى مدير عام مديرية سيئون بمحافظة حضرموت محمد عوض العامري، الاثنين، مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد أحمد فلهوم، وذلك بمبنى مكتب وزارة التربية والتعليم بمدينة سيئون. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع التربوي والتعليمي بالمديرية، والمشاريع التربوية الممولة من نسبة حصة المحافظة من مبيعات النفط، وكذلك متابعة البرنامج الاستثماري للمجلس المحلي بالمديرية. وتشهد بعض مديريات وادي حضرموت إضرابًا عامًا للمعلمين بالمدارس، الأمر الذي انعكس سلبًا على سير العملية التعليمية واكتمال مقررات المناهج الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي، وتتواصل الجهود الحثيثة لمعالجة مشكلات المعلمين وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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