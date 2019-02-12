شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج انتخابات اتحاد طلبة جامعة حضرموت والان مع التفاصيل

أعلنت جامعة حضرموت، الاثنين، أسماء الفائزين في انتخابات الاتحاد العام لطلبة الجامعة. وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية الطب والعلوم الصحية

كالتالي: 1. عبد العزيز عبد الله بن سعد 349 صوتًا. 2. عبد الرحمن محمد أحمد السقاف 192 صوتًا. 3. سالم حسن احمد البريكي 185 صوتًا. 4. هناء صالح جوبان 180 صوتًا. 5. محسن عمر جمعان باجري 174 صوتًا. 6. احمد سعيد احمد باطوق 173 صوتًا. 7. عبد الرحمن عمر علي باعفي 169 صوتًا. 8. محمد سعيد محمد بادحدح 167 صوتًا. 9. سالم عمر محمد باهيثم 150 صوتًا. 10. عبد الواحد طالب احمد بارجاش 150 صوتًا. 11. عبد الرحمن سالم محمد باناعمة 149 صوتًا. 12. علي عمر علي باعفي 148 صوتًا. 13. يوسف فائز يوسف بن سنكر 147 صوتًا. 14. سالم صالح سالم عرفان 145 صوتًا. 15. سالم محمد سالم بانبيلة 142 صوتًا. 16. عصام أحمد عمر باحبيل 139 صوتًا. 17. محمد عرفان عمر الدقيل 138 صوتًا.

وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية القانون كالتالي: 1. افنان عبد الله البطاطي 145 صوتًا. 2. احمد شهاب اليزيدي 122 صوتًا. 3. عبد الله حاج عمر اليميني 119 صوتًا. 4. صابرين علي عوض بامدحج 115 صوتًا. 5. ريم سعيد الكثيري 110 أصوات. 6. عائشة علي محمد الجعيدي 110 أصوات. 7. زاهر علي خميس بلبحيث 107 أصوات. 8. آلاء إبراهيم عبدون بن عبري 102 صوت. 9. عمرو حسين عمر شقران 85 صوتًا. 10. محمد هادي عبيد بن سعد 76 صوتًا. 11. ايمن عبد القادر بن إسحاق 72 صوتًا. 12. محمد سالم عوض سويدان 71 صوتًا.

Advertisements

أما أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية الحاسبات فجاءت كالتالي: 1. هاني فؤاد بن شملة 71 صوتًا. 2. عبد الله سالم بن مخاشن 66 صوتًا. 3. عبيد سعيد عبيد بريك 56 صوتًا. 4. محمد صلاح حبيب السعدي 54 صوتًا. 5. ميسو عوض السريحي 47 صوتًا. 6. عبد الله خالد عوض بن غانم 39 صوتًا. 7. صادق سعيد العوبثاني 37 صوتًا. 8. عبد القادر محمد شماخ 32 صوتًا. 9. صالح سعيد باوكيع 31 صوتًا. 10. حسام يحيى باطويح 24 صوتًا. 11. إبراهيم علي فدهن سعد 23 صوتًا. 12. احمد علي سعيد صويلح 19 صوتًا.

وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية البيئة والأحياء البحرية كالتالي: 1. محمد عبد الله السييلي 63 صوتًا. 2. أسامة محمد باعكابة 57 صوتًا. 3. سعيد سالم السقطري 51 صوتًا. 4. عبد الله فهمي المحافيظ 47 صوتًا. 5. سعيد عبد الحكيم بن زامل 47 صوتًا. 6. عبد الله محمد باقطيان 46 صوتًا. 7. عمر العبد سالم حمدان 44 صوتًا. 8. محمد عمر باضاوي 42 صوتًا. 9. عبد المنعم فرج صبيح 36 صوتًا. 10. مروة خالد مرعي 36 صوتًا. 11. نوال احمد الحرازي 34 صوتًا. 12. عبد الله احمد باعوضان 33 صوتًا. وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية التمريض كالتالي: 1. سالم مرعي باجعيفر 75 صوتًا. 2. الزين سعيد التميمي 70 صوتًا. 3. عزام مهدي باكرمان 56 صوتًا. 4. عبد الله مبارك سالم معدل 54 صوتًا. 5. بسمة علي الطيار 52 صوتًا. 6. أرزاق فائز الريدي 51 صوتًا. 7. عبد العزيز سبيت بن شهاب 48 صوتًا. 8. مجدي سعيد عبد الخير طاحس 48 صوتًا. 9. أصيل هادي احمد بن جسار 39 صوتًا. 10. اسماعيل احمد بادويلان 35 صوتًا. 11. عبد الله سعيد الجوهي 34 صوتًا. 12. محمد عوض بن عمير 26 صوتًا. أما أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية التربية بالمكلا فجاءت كالتالي: 1. عبد الله صالح كرشوم 83 صوتًا. 2. حمزة عبد الرحيم باجمعان 78 صوتًا. 3. سالم عمر بابعير 68 صوتًا. 4. زكريا حسين النوبي 64 صوتًا. 5. عمر محمد باجريدي 61 صوت 6. سالم محمد باجبير 58 صوتًا. 7. عبد الله هادي عباس 56 صوتًا. 8. حسين سالم بلعجم 49 صوتًا. 9. عمار عبد الله بلغيث 49 صوتًا. 10. حسين برك باحميد 44 صوتًا. 11. مصطفى محفوظ خرمان 43 صوتًا. 12. ثامر كرامة حمدون 42 صوتًا.

وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية العلوم كالتالي: 1. ريم ريس فرج النهدي 71 صوتًا. 2. صالح سالم بوعسكر 71 صوتًا. 3. جابر سعيد النوبي 70 صوتًا. 4. ناهد محمد البحسني 65 صوتًا. 5. حسان علي باحريش 67 صوتًا. 6. سعيد احمد جوبان 67 صوتًا. 7. موسى سالم باحارثة 67 صوتًا. 8. سعيد سالمين بافرج 63 صوتًا. 9. صالح علي عفيف 62 صوتًا. 10. ريم يسلم باصليب 62 صوتًا. 11. عمر عبد الله باجبير 61 صوتًا. 12. عبد القادر علي بن هويد 52 صوتًا. وجاءت أسماء الفائزين في المجلس الطلابي بكلية التربية بالمهرة كالتالي: 1. آمنة سعد كلشات 163 صوتًا. 2. فاطمة علوي خوار 161 صوتًا. 3. علي دومان جعرة 148 صوتًا. 4. آمنة أبو بكر الرفاعي 134 صوتًا. 5. إبراهيم علي جوبان 129 صوتًا. 6. إبراهيم محمد الدلالي 125 صوتًا. 7. ادريس محسن عوريت 92 صوتًا. 8. محمد عوض العفاري 90 صوتًا. 9. محمد عكوش سليمي 87 صوتًا. 10. هشام أبوبكر باعلوي 85 صوتًا. 11. أكرم سعيد عيسى 75 صوتًا. 12. مراد احمد كلشات 70 صوتًا. وتقرر تأجيل انتخابات المجلس الطلابي بكلية الهندسة. وكان نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني قد دشن، أمس الأحد، بمجمع كليات المستقبل، انطلاق العملية الانتخابية لاتحاد طلبة الجامعة، التي أُجريت تحت إشراف مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.