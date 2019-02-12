شكرا لقرائتكم خبر عن قناة "الغد المشرق" تستعرض تقرير حول أسر شهداء وضحايا الإرهاب في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

استعرضت قناة "الغد المشرق" خلال تقرير لها حول ندوه مجتمعية لأسر شهداء وضحايا الإرهاب في محافظة حضرموت. حيث أقيمت الندوة بحضرموت والتي نظمتها اللجنة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني، والتي استعرضت قصاا لانتهاكات التي تعرض لها المدنيين العزل من الإرهابيين.

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