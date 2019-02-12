انت الان تتابع بضغط من زوجته.. مادورو يفكر في الهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لضغط هائل من الداخل والخارج، وسط دعوات تطالبه بالرحيل عن البلاد، ويبدو أنه يفكر في هذا الأمر وبدأ يضع خططا للهرب، لكن إلى أين سيذهب؟

"عليك أن تغادر البلاد، وتبحث عن شاطئ هادئ في أي مكان بعيد عن فنزويلا لتذهب إليه"، هكذا نصح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي، الذي تمكن على مدى سنوات من السيطرة على البلاد رغم الاقتصاد المتهاوي والخلافات السياسية، بسبب ولاء الجيش له، إلا أن الوضع خلال الأسابيع الماضية اختلف، حيث زادت حدة الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية، وتوحد المعارضة خلف خوان جوايدو رئيس البرلمان الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد، وعلى الرغم من تأكيده علنا أنه لن يغادر البلاد، يبدو أن مادورو يستعد لهذه اللحظة خلف الأبواب المغلقة.

حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، عن مصادر مقربة من مادورو، قولها إنه بدأ في وضع خطط طارئة، لمغادرة فنزويلا إذا اضطر إلى ذلك بشكل مفاجئ. وأضافت أن أي ملاذ آمن يختاره مادورو، سيحمل عددا من المخاطر بالنسبة له وللدولة المضيفة، حيث ستخشى الأخيرة غضب أمريكا، فيما قد يواجه مادورو خطر الملاحقات القضائية من

حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، عن مصادر مقربة من مادورو، قولها إنه بدأ في وضع خطط طارئة، لمغادرة فنزويلا إذا اضطر إلى ذلك بشكل مفاجئ.

وأضافت أن أي ملاذ آمن يختاره مادورو، سيحمل عددا من المخاطر بالنسبة له وللدولة المضيفة، حيث ستخشى الأخيرة غضب أمريكا، فيما قد يواجه مادورو خطر الملاحقات القضائية من فنزويلا أو المجتمع الدولي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة عدد من الأماكن التي قد يقصدها مادورو في حالة اضطراره للهرب، من ضمنها روسيا وتركيا والمكسيك وكوبا.

ويعد مصير مادورو وأسرته، وكبار مساعديه أمرا هاما في عملية التحول الديمقراطي في فنزويلا، حيث صرح إليوت أبرامز المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى فنزويلا "أعتقد أنه من الأفضل أن يكون مادورو خارج فنزويلا، حتى تمر الفترة الانتقالية في البلاد بسلام"، مضيفا أن "هناك عددا من الدول قد تقبل استضافته"، في إشارة إلى "الدول الصديقة لنظامه مثل كوبا وروسيا".

وأضاف أبرامز أن دولا أخرى غير روسيا وكوبا "جاءت إلينا بشكل خاص، وقالت إنها ستكون راغبة في استضافة أعضاء من النظام غير الشرعي الحالي إذا كان ذلك سيساعد على الانتقال السلمي للسلطة".

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وقالت الشبكة الأمريكية، إن المناقشات حول البحث عن ملاذ آمن لمادورو، تصاعدت بسبب ضغط سيليا فلوريس السيدة الأولى، على زوجها بوضع خطة بديلة للهرب، وفقا لعدد من المصادر.

وتعد الحكومة الشيوعية في كوبا التي يقودها الرئيس ميجيل دياز كانيل، حليفا أيديولوجيا مقربا لنظام مادورو البوليفاري.

إلا أن عددا من المصادر قالت إن أي رحلة إلى كوبا من قبل مادورو أو تابعيه ستعطي مبررا للولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على هافانا، وأضاف أن ذلك سيسمح لواشنطن بالمضي قدما في حزمة إجراءات استثنائية تستهدف كوبا لتشجيع الإرهاب.

في الوقت نفسه قالت المصادر إنه تم مناقشة احتمالية لجوء مادورو إلى المكسيك، حيث يعد الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، واحدا من القادة اللاتينيين القلائل الذين لم يعترفوا بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مشيرين إلى أن مادورو حضر حفل تنصيب أوبرادور في المكسيك ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه كان خورخي رودريجيز وزير الاتصالات الفنزويلي في المكسيك الشهر الماضي في وقت زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للبلاد، وقال شخص لديه معرفة بالمحادثات إنها كانت تدور حول احتمالية تدخل المكسيك في الأزمة الفنزويلية كقناة للحوار بين مادورو والمعارضة.

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وأشار شخص آخر إلى أن موضوع طرق الهروب المحتملة لمادورو قد ظهر في أواخر العام الماضي، فيما رفض خيسوس راميريز، المتحدث باسم الرئيس المكسيكي، التعليق حول ما إذا ستقدم المكسيك اللجوء إلى مادورو.

وتمتلك المكسيك تاريخا طويلا من منح اللجوء للزعماء الأجانب، حيث لجأ شاه إيران، الذي هرب أثناء الثورة عام 1979، إلى منتجع كويرنافاكا، جنوب وسط المكسيك، كما انتقل السياسي السوفيتي البارز ليون تروتسكي، إلى المكسيك في عام 1937، بعد أن نفاه الرئيس السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين، بعد خلاف بينهما.

ومن جانبها أبدت روسيا، وهي حليف تقليدي لفنزويلا، إشارات تدل على شكها بشأن قدرة مادورو على الاحتفاظ بالسلطة، إلا أن موسكو ليست مغرمة بمادورو، ولكن ليس لديها خيار كبير في هذه المسألة، ولن يشجعه الكرملين على الفرار ما لم يكن هناك بديل واضح، حسب عدد من المصادر.

وقال النائب الروسي اندري كليموف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان "إن مادورو لا يخطط للذهاب إلى أي مكان"، ورفض الحديث عن تهريب مادورو، واصفا ذلك بأنها "حرب نفسية" تهدف إلى "زرع الذعر والهستيريا في فنزويلا".

وأضاف "أعتقد أن مادورو وشعبه سيكونون أكثر ميلا إلى أن يشاركوا في حرب عصابات، ويحولون فنزويلا إلى فيتنام ثانية" مشيرا إلى أن "روسيا تتحدث مع مادورو من أجل تخفيف حدة التوتر داخل البلاد وخارجها، لكننا لا نستطيع أن نأمره".

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ونقلت "بلومبرج" عن أندريه كورتونوف رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي، وهو منظمة بحثية أنشأها الكرملين، قوله إنه إذا لجأ مادورو إلى روسيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيمنحه ملجأ، مضيفا "ليس من شيمنا التخلي عن حلفائنا، ومادورو لا يزال أحد رجالنا".

إلا أن كورتونوف أشار إلى أن روسيا تعتقد أن مادورو يستطيع أن ينجو من الأزمة، قائلا "أعتقد أن مادورو لديه أماكن يمكنه الهرب إليها أقرب من روسيا، لكن هذا الأمر سابق لأوانه، حتى الآن، أظهر النظام بعض المرونة، وقدرة على البقاء".

ومن جانبه تواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع مادورو في الشهر الماضي، مؤكدا له على دعمه، ووصفه بأنه أخ له.

وعرضت تركيا، التي تعد وجهة لأطنان من الذهب الفنزويلي، أن تستقبل مادورو، على الرغم من أنه سيكون خيارا أخيرا، وفقا لشخص مطلع على المناقشات.

وقال مسؤول تركي كبير إن أردوغان سيتخذ أي قرار مباشرة لمساعدة مادورو، إلا أنه أكد أن الأولوية الآن هي دعمه في الداخل.

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فيما ذكر شخص آخر أن الفاتيكان قد يكون له دور يلعبه في تنظيم نوع من الخروج الآمن لمادورو، حيث حث جوايدو، البابا فرنسيس في مقابلة مع شبكة إيطالية، الأسبوع الماضي، للتوسط لحل الأزمة في فنزويلا.