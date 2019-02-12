انت الان تتابع ترامب: استعادة 100% من مناطق سيطرة داعش بسوريا قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا أن واشنطن ستسيطر على كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي قريبا، إذ قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بلاده سوف تسيطر قريبا على نسبة 100% من أراضي تنظيم داعش في سوريا. وفي سياق متصل، قال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على أراض من تنظيم داعش في معركة شرسة للسيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وقال المسؤول الإعلامي بقوات سوريا، مصطفى بالي في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها. وأضاف بالي، أن العديد من أعضاء التنظيم الإرهابي يتحصنون في الجيب الأخير لهم، ومن بينهم مقاتلون
وقال المسؤول الإعلامي بقوات سوريا، مصطفى بالي في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها.
وأضاف بالي، أن العديد من أعضاء التنظيم الإرهابي يتحصنون في الجيب الأخير لهم، ومن بينهم مقاتلون أجانب، موضحًا أن التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني هناك، وأنه تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم.
وأعلن البيت الأبيض، في ديسمبر الماضي بدء انسحاب القوات الأمريكية من كامل الأراضي السورية، وجاء في بيان: «أمريكا بدأت إعادة قوات للوطن مع انتقالها للمرحلة التالية فى هذه الحملة»، مشيرًا إلى أن «الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابى، فى سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمى أو حملته».
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