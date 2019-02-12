مستشار الأمن القومي الأمريكي: 4 عقود من الفشل وعدم الوفاء بالوعود

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الإثنين، إن بعد 40 عاماً من تولي النظام الحكم في إيران، فإنها لا تزال عاجزة عن الوفاء بوعودها وضمان حقوق شعبها.

وأضاف بولتون، خلال تغريدة عبر صفحته على تويتر، أن الذكرى الـ40 لتولي النظام الإيراني الحكم لا تعني إلا إلقاء الضوء على 4 عقود من الفشل وعدم الوفاء بالوعود.

تغريدة بولتون تزامنت مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي بدأت اليوم في وسط أوروبا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط.

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كما دعا رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، الأحد، إلى عصيان مدني بغية إسقاط النظام الإيراني.

وأشار بهلوي المقيم في الولايات المتحدة منذ خروجه من إيران نهاية سبعينيات القرن الماضي، في بيان له عبر موقع تويتر، إلى أن العصيان المدني يعد خطوة أولى على طريق إعادة إعمار شامل بعد مرحلة الإطاحة بحكم نظام ولاية الفقيه.

واختتم بهلوي قائلاً إن احتجاجات يناير/كانون الثاني عام 2018 كانت صحوة وطنية في البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد، مؤكداً وقوفه إلى جانب مطالب الإيرانيين حتى بناء إيران مرة أخرى.