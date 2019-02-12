كلب يتسبب بحريق كبير في إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس في مفاجأة لمحققي الشرطة الإسرائيلية أكتشف المحققون أن المتسبب في حريق كبير شب يوم أمس لم يكن سوى كلب، فكيف تسبب في اندلاع هذا الحريق الذي نتجت عنه الكثير من الخسائر المادية؟ © picture-alliance/blickwinkel/B. Rainer صورة من الأرشيف

بعد إجراء العديد من التحقيقات، فوجئت الشرطة الإسرائيلية عندما اكتشفت اليوم الاثنين (11 شباط/ فبراير 2019) أن الجاني الذي أشعل حريقاً في مبنى سكني بمدينة كريات جات جنوبي البلاد الليلة الماضية ما هو إلا كلب .

وكان الحريق قد أسفر عن أضرار بالغة في المبنى وإصابة شخصين بجروح طفيفة. وخلال بحثهم عن أدلة لمعرفة الجناة قام المحققون بتفريغ سجل كاميرات المراقبة الأمنية، ليكتشفوا في مفاجأة لها أن كلباً كان في موقع الحادث عندما اندلع الحريق.

وأظهرت لقطات الفيديو أن الكلب الذي يعيش في شقة بالدور الأرضي، كان يحمل شيئاً في فمه، والذي قالت الشرطة إنه قداحة.

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وكان الكلب مستقراً على أريكة في فناء المبنى ويلهو بالشيء الذي يمسك به حتى ظهر الحريق وهو يشتعل بالقرب من فمه. وأصيب الكلب بالذعر عندما رأى النيران وبدأ النباح.

وسرعان ما امتد الحريق إلى باقي المبنى. وهرع رجال الشرطة والإطفاء إلى الموقع، وتم إجلاء سكان المبنى بأمان. وأفادت السلطات بأن الكلب نجا من الحريق.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)