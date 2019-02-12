الجمهورية: حكومة ما بعد الثقة أمام ورشة عمل سريعة ومستعجلة

أكدت مصادر وزارية بارزة لـ"الجمهورية"، إنّ حكومة ما بعد الثقة هي أمام ورشة عمل سريعة ومستعجلة، واستهلاليتها تبدأ بالانجاز السريع لمشروع موازنة العام 2019 بشقّيها: فتح دورة استثنائية ل​مجلس النواب​ لعقد جلسة تشريعية لإقرار جدول اعمال يتصدره اقتراح بالاجازة بالصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ لتسيير عمل الدولة، وضبط الواردات والنفقات حتى صدور ​قانون الموازنة​.

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