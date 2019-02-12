مقتل تسعة اشخاص على الاقل في حريق اندلع بأحد فنادق نيودلهي

أدى حريق اندلع في فندق "آربيت بالاس" في حي مزدحم في ​نيودلهي​ الى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، في أحدث كارثة تثير مخاوف حول الوقاية من ​الحرائق​ في ​الهند​.

ولفت مدير الاطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا إلى ان رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وانقاذ 35 شخصا في عملية استغرقت ساعات.