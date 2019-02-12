مقتل تسعة اشخاص على الاقل في حريق اندلع بأحد فنادق نيودلهي

أدى حريق اندلع في فندق "آربيت بالاس" في حي مزدحم في نيودلهي الى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، في أحدث كارثة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.
ولفت مدير الاطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا إلى ان رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وانقاذ 35 شخصا في عملية استغرقت ساعات.
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